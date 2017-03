Monde

Elle n’est pas employée par le gouvernement, mais Ivanka Trump, fille du président américain Donald Trump, a désormais un bureau à la Maison-Blanche. Selon son avocate Jamie Gorelick, citée par le site Politico, Ivanaka Trump aura ainsi accès à des informations classées et respectera les mêmes règles qui s’appliquent aux conseillers salariés de la Maison-Blanche.

Vue à de nombreuses reprises dans la célèbre « West Wing »

« Nous pensons que, par précaution, le mieux est qu’Ivanka respecte, de sa propre initiative, les règles qui s’appliqueraient si elle était une employée du gouvernement fédérale, même si elle ne l’est pas », a expliqué l’avocate, ajoutant qu’avoir « la fille adulte d’un président qui a un rôle actif dans l’administration est sans précédent ».

Il est vrai que depuis la prestation de serment de Donald Trump, le 20 janvier, Ivanaka Trump, 35 ans, a été vue à de nombreuses reprises dans la célèbre West Wing, centre névralgique du pouvoir américain.

Vendredi, la fille de Donald Trump et de sa première épouse Ivana a ainsi participé à une table ronde avec le président américain et la chancelière allemande Angela Merkel.

Un couple trop influent ?

Pour rappel, le mari d’Ivanka Trump, le promoteur immobilier Jared Kushner, est l’un des proches conseillers de Donald Trump et a, à ce titre, prêté serment lors de sa prise de fonction.

Le rôle très influent joué par le jeune couple soulève de nombreuses interrogations sur de possibles conflits d’intérêts et alimente un débat plus large sur l’absence de frontières claires entre les affaires de la famille Trump et les fonctions politiques de ses différents membres.

