DISPARITION L’ancien président George H.W. Bush a salué en lui « l’un des plus généreux philanthropes »...

David Rockefeller, puissant banquier, philanthrope et plus influent héritier de l'une des plus puissantes dynasties américaines, en 1972 - STAFF / AFP

C’était le plus influent héritier de l’une des plus puissantes dynasties américaines. Le banquier et philanthrope David Rockefeller s’est éteint lundi dans son sommeil à l’âge de 101 ans. L’ancien président George H.W. Bush a salué en lui « l’un des plus généreux philanthropes » et « un précieux conseiller » par « ses relations et sa compréhension des problèmes ».

« Il était l’homme d’affaires parfait », utilisant « son nom et sa fortune pour faire le bien, ici comme à l’étranger », a souligné l’ex-président Bill Clinton.

Un des plus célèbres noms au monde

Né le 12 juin 1915, dernier d’une famille de six, David Rockefeller était le dernier des petits-enfants du fondateur de la dynastie, l’industriel John Rockefeller, qui fit fortune en fondant au XIXe siècle la compagnie pétrolière Standard Oil et inaugura un philanthropisme qui ferait du nom Rockefeller l’un des plus célèbres au monde.

Fidèle à sa famille, David Rockefeller était né dans la richesse et lui-même milliardaire comme son légendaire grand-père. Le classement des milliardaires publié lundi par Forbes évaluait sa fortune à 3,3 milliards de dollars.

Une influence considérable sur la scène américaine

Philanthrope lui aussi, avec parmi les grands bénéficiaires de sa générosité l’université de Harvard, le Museum of Modern Art que sa mère avait fondé, ou encore le Council on Foreign Relations qu’il dirigea pendant 15 ans, il était le dernier des descendants des Rockefeller à jouir d’une influence considérable sur la scène américaine.

Sorti de Harvard en 1936 avant de décrocher un doctorat en économie à l’Université de Chicago en 1940, David Rockefeller s’engage dans l’armée américaine et combattra pendant la guerre en Afrique du Nord et en France, ce qui lui vaudra la Légion d’Honneur en 1945.

Grand voyageur

En 1946, il entre au département international de ce qui était alors la Chase National Bank. Il deviendra vice-président en 1949, puis président en 1961 de Chase, qu’il dirigera jusqu’en 1980, devenant l’une des figures les plus en vue du monde des affaires américaines.

Grand voyageur, ayant rencontré plus de 200 chefs d’Etat dans près de 100 pays, selon sa biographie officielle, il en fera l’un des établissements américains les mieux représentés à l’étranger. Chase fut ainsi la première banque à ouvrir des bureaux en Russie puis en Chine continentale.

Deux présidents, le démocrate Jimmy Carter et le républicain Richard Nixon, lui proposeront le poste de secrétaire au Trésor, rappelait lundi le New York Times. Il déclinera, ignorant les sirènes de la politique, contrairement à son frère Nelson, mort en 1979, qui fut longtemps gouverneur de New York et brièvement vice-président de Gerald Ford.

Philanthropie

Reprenant le flambeau allumé par son grand-père puis porté par son père, David Rockefeller embrassa lui aussi rapidement la philanthropie. La légende veut que, dès leur plus jeune âge, les enfants Rockefeller devaient économiser une partie de leur argent de poche pour des œuvres caritatives.

Parmi ses dons les plus importants : 25 millions de dollars pour Harvard en 1994. En 2005, pour son 90e anniversaire, il promet 5 millions de dollars par an au MoMa. Et pour son 100e anniversaire, il donna plus de 400 hectares à un parc national de l’Etat du Maine, à la nature préservée qu’il affectionnait, et où il avait une résidence.

Il s’était aussi engagé à verser de grosses sommes après sa mort, qui devraient maintenant être débloquées : le MoMA, l’Université Rockefeller et Harvard devraient recevoir quelque 100 millions de dollars chacun.

