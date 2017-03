Monde

ETATS-UNIS Selon le porte-parole du président américain en tout cas…

Angela Merkel et Donald Trump à la Maison Blanche le 17 mars 2017 - Evan Vucci/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Non, non et non. Le porte-parole de Donald Trump a rejeté l’idée selon laquelle le président américain aurait sciemmentrefusé de serrer la main d’Angela Merkel face aux caméras vendredi lors de leur entrevue à Washington.

>> A lire aussi: «On se serre la main?»: Trump met un vent à Merkel

« Improbable », selon la presse allemande

« Je ne pense pas qu’il ait entendu la question » de la chancelière allemande, lorsqu’elle a proposé à Donald Trump de lui serrer une nouvelle fois la main face aux demandes des photographes, alors que les deux dirigeants étaient assis côte à côte dans le Bureau Ovale de la Maison Blanche, a déclaré ce dimanche Sean Spicer au site internet du magazine allemand Der Spiegel.

Que le chef de l’Etat américain n’ait pas entendu ou ignoré la proposition d’Angela Merkel, l’affaire est considérée par les médias allemands comme symptomatique de l’atmosphère générale de l’entrevue, où les divergences entre les deux responsables sont apparues clairement, qu’il s’agisse de l’immigration, du commerce ou des dépenses militaires au sein de l’Otan.

Le quotidien Bild juge ce dimanche « improbable » que Donald Trump n’ait pas entendu la proposition de la chancelière assise juste à côté de lui et relève que durant toute la scène il ne lui a à aucun moment adressé un regard.

Mots-clés :