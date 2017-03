M.C. avec AFP

Un exercice en forme d'énième provocation. La Corée du Nord a testé un nouveau moteur de fusée, en présence de son leader Kim Jong-un, semblant ainsi saluer l’arrivée du secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson à Pékin, où la Chine et les Etats-Unis ont largement évoqué le programme nucléaire de Pyongyang samedi.

North Korea just tested a rocket engine and it was a "success," state-run media says. https://t.co/KMeIi4rW8g