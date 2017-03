Monde

MONDE Le président américain s'est exprimé ce samedi sur Twitter...

La rencontre entre Angela Merkel et Donald Trump à la Maison Blanche n'a pas vraiment été chaleureuse. - Pat Benic//NEWSCOM/SIPA

20 Minutes avec AFP

L’Allemagne « doit d’énormes sommes d’argent » à l’Otan et aux Etats-Unis qui lui « fournissent une défense très puissante et très coûteuse », a affirmé ce samedi sur Twitter le président américain Donald Trump, au lendemain d’une rencontre avec Angela Merkel.

Dans deux tweets, le président américain écrit que « l’Allemagne doit d’énormes sommes d’argent à l’Otan et les Etats-Unis doivent être plus payés pour la défense très puissante et très coûteuse qu’ils fournissent à l’Allemagne ! »

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

Des tweets depuis la Floride

Dans son premier tweet il avait commencé par affirmer avoir eu une « EXCELLENTE » rencontre avec la chancelière allemande vendredi à Washington, contrairement à ce que de nombreux observateurs ont vu comme une réunion tendue qui a souligné les divergences entre les deux dirigeants en particulier en matière de commerce ou d’immigration.

« En dépit de ce que vous avez entendu de la part des FAUSSES NOUVELLES. J’ai eu une EXCELLENTE rencontre avec la Chancelière Angela Merkel », a écrit le président depuis sa luxueuse résidence de Floride où il passe le week-end avant de se lancer dans son attaque en règle des dépenses militaires de Berlin.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

Pourtant Angela Merkel avait assuré le président américain que l’Allemagne allait monter à 2 % de son PIB la part de dépenses militaires lors de leur première rencontre en personne vendredi.

« Nous nous engageons aujourd’hui à cet objectif de 2 % (du produit intérieur brut, NDLR) jusqu’en 2024 », a-t-elle déclaré au cours d’une conférence de presse commune.

Mots-clés :