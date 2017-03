Monde

SECURITE L'appareil contiendrait notamment les plans et les projets d'évacuation de la Trump Tower...

Illustration: des agents du Secret Service. - Wilfredo Lee/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Oups. Le Secret Service, chargé aux Etats-Unis de la protection du président et des personnalités, a annoncé vendredi avoir lancé une enquête sur le vol d’un de ses ordinateurs portables, sans préciser ce que l’appareil contenait.

Selon la chaîne CNN, cet ordinateur contenait des plans et des projets d’évacuation de la Trump Tower, où résidait le président Donald Trump avant son investiture le 20 janvier. Sa femme Melania et son dernier fils Barron y habitent encore. Selon ABC, l’appareil contiendrait aussi des détails de l’enquête sur le scandale du serveur privé de l’ex-candidate démocrate Hillary Clinton.

« Le Secret Service peut confirmer qu’un employé a été victime d’un acte criminel par lequel un ordinateur portable de notre agence a été volé », a écrit l’agence dans un communiqué.

Machine cryptée et sécurisée

Le Secret Service, qui dépend du ministère de la Sécurité intérieure, assure que ses ordinateurs sont très sécurisés et cryptés, et qu’ils « ne sont pas autorisés à contenir des informations classées ». Normalement, ce genre d’appareil peut être effacé à distance, comme un smartphone. « Une enquête est en cours », ajoute le Secret Service sans autre détail, précisant juste que toute information relative à ce vol doit être transmise à son bureau de New York.

Selon CNN, qui cite sans les nommer deux hauts responsables de la police de New York, l’ordinateur contenait des informations « très sensibles » et a été dérobé dans la voiture d’un agent du Secret Service jeudi matin, dans le quartier de Brooklyn à New York.

