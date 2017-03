Monde

ETATS-UNIS Le président américain n'en démord pas malgré les démentis officiels...

Donald Trump au téléphone à la Maison Blanche le 17 janvier 2017. - Alex Brandon/AP/SIPA

P.B. avec AFP

Circulez, y a rien à voir. La puissante Commission du renseignement du Sénat américain a affirmé jeudi ne disposer d’aucune preuve étayant les accusations du président Donald Trump selon lesquelles son prédécesseur Barack Obama l’avait fait placer sur écoute. Mais le président américain n’en démord pas, promettant des preuves pour « bientôt ».

« Au vu des informations à notre disposition, nous ne voyons aucune indication selon lesquelles la Trump Tower a été sujette à une surveillance par une quelconque entité du gouvernement des Etats-Unis que ce soit avant ou après le jour de l’élection de 2016 », ont écrit dans un communiqué le républicain Richard Burr, président de cette commission, et le démocrate Mark Warner, son vice-président. Un peu plus tôt, le patron de la Chambre, le républicain Paul Ryan avait également fait la même déclaration. Un porte-parole d’Obama a démenti, tout comme l’ancien chef du renseignement, James Clapper. Désormais, on attend surtout une déclaration officielle du directeur du FBI, James Comey.

Trump « maintient » et promet de soumettre « des trucs »

Bombardé de questions lors de son point de presse quotidien, Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche a assuré que le président « maintenait » ses accusations avant de s’en prendre avec virulence aux journalistes, affirmant qu’eux-mêmes avaient parlé de surveillance.

Sean Spicer lashed out at reporters during the daily press briefing over questions on Trump's wiretapping claims https://t.co/MSX5E22Vaq pic.twitter.com/blim54bqZw — POLITICO (@politico) March 16, 2017

Dans la pratique, c’est un raccourci : le New York Times a en effet parlé de « conversations interceptées » entre plusieurs proches de Donald Trump et des officiels russes, mais il est possible qu’il s’agisse d’une surveillance des agents étrangers et qu’elle ait été ordonnée, selon toute logique, par le FBI et pas par Barack Obama après les révélations sur l’ingérence russe pendant la campagne.

Interrogé mercredi soir sur Fox News, Donald Trump a insisté : « J’avais lu des choses. N’oubliez pas : quand je dis écoutes téléphoniques, ces mots étaient entre guillemets (…) parce que les écoutes téléphoniques, c’est quelque chose de plutôt vieux jeu. Mais cela recouvre vraiment la surveillance et beaucoup d’autres choses », poursuit-il, promettant de « soumettre des trucs très bientôt ». « On va voir beaucoup de choses intéressantes au cours des deux prochaines semaines ». On attend avec impatience de voir ces « trucs » et ces « choses ».

