«DEMOCRATIE» Un juge fédéral américain a validé la décision du FBI de ne pas divulguer ses méthodes d'espionnage et d'écoutes des journalistes...

Paul Abbate, le directeur du FBI - Susan Walsh/AP/SIPA

Marie Lombard

Le FBI gagne une nouvelle bataille face aux journalistes. Alors que le Bureau fédéral d’enquête a obtenu, en juillet dernier, le droit d’écouter sans mandat et de façon illimitée les conversations des journalistes américains, voilà que l’instance vient de gagner une bataille juridique sur la question du secret autour de ses méthodes d’écoute et d’espionnage.

En l’espèce, la Fondation pour la liberté de la presse (FPF) réclamait, en vertu du Freedom of Information Act, l’accès aux protocoles du FBI qui permettent d’obtenir, sans mandat, des relevés d’écoute téléphonique, de transactions bancaires ou d’informations de souscriptions à des comptes provenant de journalistes. Cette mesure n’est applicable que dans le cas où ces derniers détiendraient des informations nécessaires dans «une enquête autorisée pour protéger le pays du terrorisme national».

Malgré l’application du Freedom of Information Act au FBI, le juge fédéral a considéré mardi que la publication des modes opératoires de l’instance, qui comprennent «des instructions pour conduire et gérer des cyberinvestigations», des «instructions pour enquêter sur des membres des médias d’information et les inculper», ne pouvait être autorisée au motif que leur divulgation mettrait en péril la sécurité nationale. Ne reste plus aux journalistes voulant conserver leur indépendance qu’à abandonner leurs ordinateurs et à revenir au papier.

Contacté par Ars Technica, le directeur de la Freedom of the Press Foundation, Trevor Trimm, s’est insurgé «le gouvernement ne devrait pas être capable de garder secrètes les règles qui lui permettent d’espionner ses journalistes sans mandat. C’est antinomique d’une démocratie qui soutient en théorie une presse libre. Nous évaluons nos options et nous annoncerons bientôt notre décision de faire appel ou pas».

Une enquête dirigée par Associated Press révélait en 2013 que le département de justice du gouvernement américain avait secrètement mis sur écoute une vingtaine de reporters de leur agence ainsi que d’autres journalistes de Fox News ou encore du Washington Post. La question de savoir comment le FBI parvient à espionner tout journaliste qui serait ne serait-ce qu’un peu suspect ou subversif devra en tout cas attendre, au vu de la décision du juge fédéral mardi.

