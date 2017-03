Monde

PEOPLE L'ouvrage sur les enfants du président sortira en septembre 2017...

Ivana Trump, l'ex-femme de Donald Trump, en mai 2016. - Aurora Rose/Shutterstoc/SIPA

L.Br.

La première épouse de Donald Trump, Ivana, a indiqué qu’elle avait écrit un livre sur les enfants qu’elle a eus avec le président : Don, 39 ans, la célèbre Ivanka, 35 ans et Eric, 33 ans. Titre de l’ouvrage : Raising Trump, en français Elever les Trump. Tout un programme. Attention, pas de politique dans cet ouvrage. Si vous espériez une dénonciation de la politique de son ex-mari ou des potins sur son comportement, c’est raté.

L’ouvrage devrait revenir sur la jeunesse d’Ivana en Tchécoslovaquie et sur sa rencontre avec Donald Trump, alors qu’elle était mannequin, d’après La tribune de Genève. Entre 1979 et 1992, les époux donnent naissance à trois enfants.

>> A lire aussi : VIDEO. Scarlett Johansson parodie Ivanka Trump dans le «Saturday Night Live»

Elle l’appelle « The Donald »

C’est d’ailleurs le cœur de cet ouvrage qui « porte surtout sur la façon dont elle a élevé ses enfants », la très influente Ivanka et ses fils Don et Eric qui ont hérité de la direction des affaires de Donald Trump, assure la maison d’édition Simon and Schuster dans un communiqué.

L’auteure de 68 ans promet de dévoiler comment elle leur a appris « la valeur de l’argent, à ne pas mentir, tricher ou voler, le respect des autres », et aussi des « histoires personnelles sur Don, Eric et Ivanka depuis leur plus tendre enfance jusqu’à ce qu’ils deviennent les « "premiers fils et fille" ».

Ivana, 68 ans, est connue pour avoir été la première à surnommer son ex-mari « The Donald ». Après leur divorce en 1992, elle est restée en bons termes avec celui qui est devenu le président des Etats-Unis.

Donald Trump, 70 ans, est marié depuis 2005 à Melania, de 24 ans sa cadette, ex-mannequin comme Ivana et originaire de Slovénie. Ils ont un fils, Barron, qui aura 11 ans le 20 mars.

Mots-clés :