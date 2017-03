Monde

ETATS-UNIS Cette fois, c'est un magistrat d’Hawaï qui inflige un camouflet au président américain...

Same player, shoots again. Mercredi, un juge d’Hawaï a bloqué le décret remanié de Donald Trump sur l’immigration, quelques heures avant l’entrée en vigueur du texte qui voulait interdire l’entrée des Etats-Unis aux ressortissants de six pays majoritairement musulmans pour 90 jours. Il s’agit d’un nouveau camouflet pour le président américain, après quatre revers successifs pour la première version de son décret emblématique.

Selon le juge Derrick Watson, la suspension du décret évite un « préjudice irréparable ». Le blocage est temporaire, le temps qu’une décision soit prise sur le fond. Et le magistrat indique que les plaignants, représentés par l’Etat d’Hawaï, ont « de fortes chances » de réussir à faire annuler le texte, discriminatoire, selon eux, contre les musulmans.

Les déclarations de Trump utilisées contre lui

Le juge a notamment retenu plusieurs déclarations du candidat Trump, qui avait fait campagne pour un « muslim ban ». Même si le décret change de vocabulaire et parle de « territoires dangereux », Derrick Watson estime que l’objectif du texte comporte « des preuves significatives et irréfutables d’animosité religieuse ». Selon lui, « la justice ne peut pas fermer l’oeil sur le contexte ».

Visiblement, Donald Trump n’a pas retenu la leçon. En meeting à Nashville, mercredi, le président a critiqué « une décision qui va trop loin » de la justice. « Cela nous fait paraître faibles », a lancé le président. Selon lui, ce second décret est « une version allégée du premier ». C’est exactement ce genre de déclarations que le juge a utilisé pour retoquer le texte en soulignant que les mots avaient changé mais pas le but.

President Trump calls new travel ban "a watered down version of the first one" https://t.co/YZ32bCBsdM https://t.co/pAlbOSk3Zp — Anderson Cooper 360° (@AC360) March 16, 2017

