ALLEMAGNE Le journal publie sur sa première page une photo du dirigeant turc, visiblement irrité, en titrant « Bild dit à Erdogan la vérité en face »...

Le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, le 12 janvier 2017. - Murat Cetinmuhurdar/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

La dispute germano-turque dépasse à présent le cadre de la diplomatie. Bild, plus gros quotidien allemand, revendiquait en Une mercredi de dire « la vérité en face » au président turc Recep Tayyip Erdogan, le proclamant persona non grata en Allemagne et dénonçant sa « folie du pouvoir ».

En pleine crise diplomatique germano-turque et turco-européenne autour du référendum sur l’augmentation des pouvoirs présidentiels, le journal publie sur sa première page une photo du dirigeant turc, visiblement irrité, en titrant « Bild dit à Erdogan la vérité en face ».

« Vous n’êtes pas un démocrate, vous portez préjudice à votre pays ! Vous n’êtes pas le bienvenu ici ! », écrit le quotidien tabloïd qui revendique un tirage de deux millions d’exemplaires par jour.

Bras de fer

« Dans sa folie du pouvoir, l’égomaniaque Erdogan attise les Turcs contre l’Europe », poursuit le journal qui accuse encore « le petit homme du Bosphore » de « détruire son pays ».

Ankara est en plein bras de fer avec plusieurs pays européens, l’Allemagne et les Pays-Bas en tête, après l’interdiction faite à plusieurs ministres de faire campagne auprès de la diaspora turque pour le oui au référendum du 16 avril sur l’augmentation des pouvoirs du président.

Erdogan a accusé Berlin d’user de méthodes « nazies », de soutenir « les terroristes » dans son pays et de promouvoir le non au référendum.

