M.C.

Un quart d’heure de célébrité quasi-inédit pour un bout de papier. La chaîne américaine MSNBC a exhibé mardi la feuille d’impôts de 2005 de Donald Trump, qui a toujours refusé de rendre publiques lui-même ses déclarations de revenus. Le milliardaire a payé 36,5 millions de dollars d’impôt fédéral sur le revenu, sur plus de 152,7 millions de revenus, selon la déclaration montrée à l’antenne par la journaliste vedette de la chaîne Rachel Maddow.

Le document aurait été découvert par le journaliste d’investigation indépendant David Cay Johnston, qui dit l’avoir reçu chez lui. La source, aussi mystérieuse que la feuille était recherchée, fait naître des spéculations sur le mystérieux expéditeur, qui pourrait être « Donald Trump lui-même », estime le journaliste. Le milliardaire « a fait fuiter au fil des ans un grand nombre de documents, quand il pensait que c’était dans son intérêt », explique David Cay Johnston.

Les démocrates ont immédiatement réagi à cette révélation et sur l’attitude de la Maison Blanche, qui avait pris les devants en annonçant, quelques minutes avant le début de l’émission, des montants légèrement différents aux journalistes. « S’ils ont diffusé une partie des informations, ils peuvent très bien les diffuser en intégralité, a déclaré Zac Petkanas, un responsable du Parti démocrate. La seule raison de ne pas publier ces feuilles est de cacher ce qui s’y trouve, comme les liens avec des oligarques russes et avec le Kremlin. »

