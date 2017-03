20 Minutes avec agence

Une fillette de 4 ans a été retrouvée lundi matin dans le désert californien par un groupe de promeneurs. Elle se trouvait à proximité de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à quelques kilomètres à l’est de la ville de Calexico, rapporte NBC7 San Diego.

Cet abandon viserait à lui obtenir d’un statut d’immigrant, selon les premiers éléments de l’enquête menée par les responsables des douanes et de la protection des frontières. En arrivant sur les lieux, les agents ont aperçu un groupe qui tentait de traverser illégalement la frontière, ainsi qu’un homme qui a pris la fuite en voiture.

