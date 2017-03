Monde

BLIZZARD Des dizaines de centimètres de neige sont attendues sur la ville de New York…

LA tempête Stella s'abat sur l'est des États-Unis - John R. Ehlke/AP/SIPA

T.L. avec AFP

Uneviolente tempête de neige s’est abattue ce mardi sur le nord-est des Etats-Unis, provoquant la fermeture des écoles, l’annulation de milliers de vols et le report d’une rencontre du président Donald Trump avec la chancelière allemande Angela Merkel.

La tempête, baptisée Stella par le service de la météo nationale devrait se traduire par des rafales pouvant atteindre 96 km/h, augmentant le ressenti de froid et le manque de visibilité. La neige devait atteindre 61 cm à New York. Le maire de la ville, Bill de Blasio recommande d’ailleurs fortement aux habitants de rester chez eux ce mardi.

If you can, stay home tomorrow. If you have to travel, use mass transit and be prepared for delays. Stay safe, New York City. https://t.co/AiGxIbirO8 — Bill de Blasio (@NYCMayor) March 13, 2017

« Dans la mesure du possible, restez chez vous. Si vous devez voyager, utilisez les transports en commun et attendez-vous à des retards. Fais attention à toi, New York »

Donald Trump, qui fait face à la première grosse tempête de sa présidence, a cependant assuré que le gouvernement était fin prêt à affronter cette tardive offensive hivernale. « Espérons que ce ne sera pas aussi terrible que certains le prévoient. C’est généralement le cas », a-t-il ajouté, en invitant la population à suivre les conseils des autorités.

Everyone along the east coast be safe and listen to local officials as a major winter storm approaches. @NWS https://t.co/NXfRqQcUgb https://t.co/ovgwMRSIbS — President Trump (@POTUS) March 13, 2017

« Au regard de l’importante tempête qui approche, je demande à tous les habitants de la côte est d’être vigilants et d’écouter les autorités »

Comme ce fut le cas lors du blizzard Jonas des 22 et 23 janvier 2016, qui avait vu tomber un record de près de 70 cm de neige en 24 heures sur Central Park et fait 18 morts à travers la côte est, certains habitants avaient fait des provisions lundi pour ne pas avoir à sortir le lendemain.

