INTERVIEW Les tensions entre certains pays européens et la Turquie se sont amplifiées ce week-end après l'annulation de certains meetings pro-Erdogan...

Des manifestants turcs devant le consulat néerlandais à Istanbul dimanche 12 mars 2017. - Emrah Gurel/AP/SIPA

Propos recueillis par Oihana Gabriel

Des meetings annulés, des ministres refoulés… Le bras de fer entre la Turquie et une partie des pays européens s’est durci ce week-end. En effet, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse ont refusé que des rassemblements pro-Erdogan s’organisent dans leur pays. En France, à Metz, le ministre des Affaires étrangères turc a bien tenu meeting ce dimanche après-midi. Pourquoi cette crise ? Décryptage d’Alican Tayla, enseignant en relations internationales à l’université Paris 13 et spécialiste de la Turquie.

Pourquoi la France accepte de recevoir le ministre turc à l’inverse des Pays Bas et de l’Allemagne ?

On ne sait pas très bien dans quel contexte s’est négociée l’organisation de ces meetings. Il n’est pas exclu que les Pays-Bas se soient retrouvés devant le fait accompli. Mais ces rassemblements ne sont ni illégaux, ni rares. Il arrive que des rassemblements soient organisés par la Turquie ou par la communauté turque en France et ailleurs. Avant les dernières élections législatives [en octobre 2015], Erdogan avait tenu un grand meeting à Strasbourg, qui avait été autorisé sans problème par la préfecture. Dans le contexte actuel de tensions avec la Turquie, la France semble très prudente. Peut-être est-ce lié aux relations commerciales très fortes entre France et Turquie.

Pourquoi les Pays-Bas et l’Allemagne auraient changé de ton ?

Jusqu’ici les dirigeants européens avaient plutôt fait preuve de tolérance vis-à-vis des dérives autoritaires du gouvernement turc. Mais cette fois, ces pays refusent d’être le terrain de campagne d’Erdogan. Peut-être est-ce un premier pas pour condamner les entraves aux droits de l’Homme en Turquie.

Mais c’est aussi pour tenir tête à Erdogan. Sur la crise des migrants, il a pris en otage les gouvernants européens. En les menaçant d’ouvrir les portes pour que les trois millions de réfugiés syriens puissent rejoindre l’Europe, il a obtenu des aides financières et sans doute le silence des dirigeants sur les dérives totalitaires. L’Europe a préféré la realpolitik à la défense de ses principes fondamentaux. Peut-être que les Pays-Bas et l’Allemagne ont voulu montrer à Erdogan que ce n’est plus lui qui dicte les règles du jeu.

Mais pour les deux camps, les objectifs de politique intérieure priment sur les enjeux internationaux. Les Pays-Bas comme l’Allemagne ont des échéances électorales importantes cette année, avec une montée des partis populistes. Angela Merkel a entendu les critiques qui lui ont été faites sur sa gestion de la crise des migrants. Et pour Erdogan également, l’enjeu est de légitimer son pouvoir. Mais loin de l’affaiblir, l’annulation de ces rassemblements est le meilleur coup de pub possible pour Erdogan. Il va pouvoir insister sur le fait que les Européens empêchent les Turcs de s’exprimer et continuer à se poser en martyr.

Est-ce le signe d’une rupture d’ampleur entre l’Europe et la Turquie ?

C’est plutôt un événement assez anodin qui se transforme en bras de fer symbolique et qui s’inscrit dans un contexte de tensions. La séparation ne date pas d’aujourd’hui, mais ces événements signent la consommation de cette rupture. Et on risque d’en voir d’autres… Pour certains, c’est l’ultime preuve que la Turquie ne fera jamais partie de l’Union européenne. Mais les événements de ces derniers jours rappellent simplement qu’une entrée dans l’Union européenne n’est plus à l’ordre du jour du côté européen comme turc. Le président Erdogan le sait depuis des années et il ne fait aucun effort pour respecter les critères d’adhésion.

Est-ce plutôt dangereux pour Erdogan ou bénéfique de se couper ainsi des pays européens ?

Depuis peu, Erdogan hausse le ton vis-à-vis de l’Europe. Il a manifestement préféré rester dans une situation d’animosité.Ces propos récents et violents sur des « vestiges du nazisme » le prouvent. C’est bénéfique à deux titres. D’abord parce qu’Erdogan joue son maintien au pouvoir. C’est d’autant plus important qu’il est menacé par plusieurs affaires et qu’il risque des procès. Pour lui, le pouvoir est une question de vie ou de mort. Et malgré ses victoires successives, il est de plus en plus isolé. Même dans son propre camp on ne voit pas d’un bon œil la personnalisation du pouvoir. Et selon les derniers sondages sur le référendum du 16 avril, le non l’emporterait. Ces pratiques musclées montrent au monde qu’il est prêt à tout.

Deuxième argument en faveur d’une rupture : il espère séduire deux parties de l’électorat distinctes. Un premier pan des électeurs déçus, blessés par la promesse d’une entrée dans l’Union européenne trahie en 2008. Le gel du processus d’adhésion a été vécu comme une humiliation. Cet électorat est réceptif à un dirigeant qui tient tête à ces pays européens qui ont pris de haut la Turquie. Deuxième partie sensible à cette opposition : les Turcs pour qui l’islam prend de plus en plus de place et qui voient l’Europe comme une menace permanente et un ennemi historique.

