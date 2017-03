Monde

TERRORISME Selon le ministère de l’Intérieur tunisien quatre terroristes ont tiré sur une patrouille à Kebili, dans la nuit de samedi à dimanche…

Carte situant la ville de Kebili en Tunisie. - Google Maps

20 Minutes avec AFP

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Kebili, au sud de la Tunisie, vers 1 h du matin. Un policier tunisien a été tué et un autre blessé dans une « attaque terroriste » contre une patrouille, annonce ce dimanche le ministère de l’Intérieur.

Deux des quatre djihadistes présumés à l’origine de cette attaque ont été tués. Un troisième, grièvement blessé, a été hospitalisé, alors que le quatrième a pris la fuite.

Des « engins explosifs de fabrication artisanale »

Les quatre djihadistes circulaient à moto et ont tiré sur un point de contrôle tenu par trois policiers qui étaient à bord de leur véhicule. Le ministère de l’Intérieur tunisien a fait savoir que les motos étaient équipées d'« engins explosifs de fabrication artisanale ».

Depuis sa révolution en 2011, la Tunisie est confrontée à l’essor d’une mouvance djihadiste, responsable de la mort de dizaines de soldats et policiers mais aussi de civils et de 59 touristes étrangers. Le pays a notamment été frappé par une série d’attentats sanglants entre mars 2015 et mars 2016. L’état d’urgence est encore appliqué et dans certaines régions frontalières des combats ont régulièrement lieu avec des groupes liés à Daesh ou Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi).

