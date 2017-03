Monde

PLANETE De violentes rafales allant jusqu'à 290 km/h ont balayé le nord de l'île ce mardi...

Le cyclone Enawo, qui a balayé le nord de Madagascar le 7 mars 2017, a fait au moins cinq morts. - Manny Horsford/AP/SIPA

20 Minutes avec agences

Au moins cinq morts et plus de 12.000 sinistrés. C’est le bilan dressé dans la nuit de mercredi à jeudi par le bureau national de gestion des catastrophes (BNGC) après le passage du cyclone Enawo à Madagascar. Il a balayé ce mardi le nord de l’île, avec des violentes rafales allant jusqu’à 290 km/h. Le BNGC fait également état de sept blessés et 10.288 déplacés, notamment à Antananarivo. Dans la capitale, des évacuations ont eu lieu dès mercredi en raison des pluies diluviennes tombées sur la ville.

Reclassé en « dépression tropicale »

Après avoir touché Antananarivo, le cyclone a été reclassé ce jeudi matin par les services météorologiques malgaches en « dépression tropicale ». L’alerte a été levée sur la Grande Île où les vents soufflent beaucoup moins forts, autour de 65km/h. Enawo est le plus puissant cyclone ayant frappé Madagascar depuis Giovanna en 2012, selon la Croix-Rouge.

