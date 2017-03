Monde

ESPAGNE Drag Sethlas, en string et portant une couronne d’épines sur la tête, a également mimé la crucifixion...

Indignation et censure. La prestation d’une drag-queen déguisée en Madone, lors du vingtième carnaval de las Palmas de Gran Canarias, en Espagne, a choqué la frange radicale de l’Eglise catholique.

Comme le rapporte Arrêt sur images, RTVE, principale chaîne publique espagnole, diffusait en direct le gala drag-queen du carnaval de Las Palmas, dans les îles Canaries. Mais les images de cet événement ont été retirées dès le lendemain du site de la chaîne.

En Espagne, la télé publique rtve censure les vidéos du carnaval de las Palmas https://t.co/eSQ3cLwpqZ pic.twitter.com/ibq5b7vmbj — Manuel Vicuña (@M_Vicuna) March 2, 2017

Une prestation « blasphématoire »

En cause, le show d'une drag-queen, Drag Sethlas, déguisée en Vierge Marie. L’évêque des îles Canaries a déclaré que le vainqueur de cette édition 2017 s’était rendu coupable de « blasphème » pour son interprétation de la Sainte Vierge au son de Like a prayer, de Madonna. Après cette prestation, la drag-queen, en string et portant une couronne d’épines sur la tête a également mimé la crucifixion.

La Fiscalía abre diligencias sobre la actuación de Drag Sethlas en el carnaval de Las Palmas https://t.co/YVFqUgWWyJ pic.twitter.com/oo1vqLQPFF — OKDIARIO (@okdiario) March 6, 2017

L’association des avocats chrétiens a également dénoncé une prestation « blasphématoire ».

