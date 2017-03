Monde

FAITS DIVERS Le feu s’est déclaré dans l’aile réservée aux filles du foyer Seguro Virgen de la Asuncion...

Un incendie a ravagé un centre pour mineurs et fait 22 morts - JOHAN ORDONEZ / AFP

20 Minutes avec AFP

Un incendie a ravagé un foyer d’accueil pour mineurs au Guatemala, accusé de mauvais traitements et d’abus sexuels, et causé la mort de 22 adolescentes âgées de 14 à 17 ans. Dix-neuf adolescentes sont mortes sur les lieux du sinistre, dont 17 calcinées. Trois autres décès ont été enregistrés à l’hôpital de la capitale des suites de leurs blessures.

38 blessés, dont 16 dans un état critique

L’incendie a également fait 38 blessés, dont 16 se trouvent dans un état critique, transférés dans deux hôpitaux de la capitale guatémaltèque pour des brûlures à des degrés divers. Le feu s’est déclaré dans l’aile réservée aux filles du foyer Seguro Virgen de la Asuncion, situé à San José Pinula, à une vingtaine de kilomètres à l’est de la capitale Guatemala.

Mercredi après-midi, les familles des mineurs hébergés dans ce centre patientaient, angoissées, et pour certaines en larmes, aux abords du foyer où s’affairaient les secours.

Les causes du sinistre inconnues

« Ils ne veulent donner aucune information », se lamentait auprès de l’AFP Rosa Aguirre, 22 ans, sans nouvelles de ses deux soeurs de 13 et 15 ans, ni de son frère de 17, tous trois hébergés dans le foyer. « On ne connaît pas pour l’instant » les causes du sinistre, a indiqué le porte-parole des pompiers volontaires, Mario Cruz.

Trois jours de deuil national ont été décrétés par le président Jimmy Morales qui, dans un bref message télévisé, a annoncé avoir ordonné le limogeage du directeur du foyer.

Un climat de violence quotidien

Selon la presse locale, mardi soir les mineurs du foyer avaient manifesté pour dénoncer la mauvaise alimentation et les abus physiques dont ils disent être les victimes dans l’institution. Mercredi matin, ils avaient à nouveau protesté, avant que l’incendie ne se déclenche.

Ce foyer ouvert en 2006 accueille, sur décisions de justice, des enfants et adolescents mineurs victimes de violences familiales ou vivant auparavant dans la rue. Selon des chiffres officiels, il a une capacité d’accueil de 400 mineurs mais la presse locale assure qu’il en héberge actuellement environ 800.

« C’était une bombe à retardement, il fallait s’attendre » à une telle tragédie, a confié à l’AFP Angel Cardenas, ancien employé de l’administration du foyer, dénonçant un climat de violence quotidien dans le centre.

La procureure chargée des droits humains et de l’enfance, Hilda Morales, a annoncé aux journalistes qu’elle exigerait la fermeture de l’établissement. « Nous allons demander la fermeture immédiate du centre et identifier les responsabilités administratives et pénales de ses dirigeants car ils ont failli à leur mandat », a-t-elle déclaré.

