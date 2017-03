Monde

MAISON BLANCHE Le président américain a souvent tenu des propos misogynes et a déjà été accusé d’agressions sexuelles…

Le président américain Donald Trump. - Andrew Harnik/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Ses propos ont suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Le président américain Donald Trump, qui a tenu avant son élection des propos controversés sur les femmes, a fait part ce mardi de son « immense respect » à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

« J’ai un immense respect pour les femmes et les nombreuses fonctions qu’elles occupent, qui sont essentielles à la trame de notre société et de notre économie », a tweeté le dirigeant républicain.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017

« Pour la Journée internationale des femmes, rejoignez-moi pour faire honneur au rôle crucial des femmes ici en Amérique et dans le monde entier », a-t-il ajouté dans un deuxième tweet.

On International Women's Day, join me in honoring the critical role of women here in America & around the world. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017

Sa fille Ivanka a tweeté que cette journée marquait le souvenir « de nos voix collectives et du puissant impact que nous avons sur nos sociétés et nos économies ».

Today, we celebrate women and are reminded of our collective voice and the powerful impact we have on our societies and economies. #IWD2017 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 8, 2017

Des réactions outrées sur Twitter

Mais les messages du président américain ont provoqué des réactions outrées sur le réseau social, où les utilisateurs lui ont rappelé ses propos misogynes, les accusations d’agression sexuelles, et sa position controversée sur l’avortement qu’il a tenus pendant la campagne présidentielle.

>> A lire aussi : Les organisatrices proposent une grève générale des femmes le 8 mars

Certains ont rediffusé notamment une vidéo de 2005 qui avait fait scandale à l’automne dernier, dans laquelle Donald Trump se vantait de pouvoir se payer les femmes qu’il voulait et de les « attraper par la chatte ». D’autres ont ressorti des tweets et des déclarations de Donald Trump qui, pendant la campagne, avait également mentionné le cycle menstruel d’une présentatrice de télévision, moqué la prise de poids d’une miss Univers et critiqué le physique d’une rivale aux primaires de son parti.

Avant le scrutin du 8 novembre, une dizaine de femmes avaient par ailleurs accusé publiquement le candidat républicain de gestes constitutifs d’agressions sexuelles. Ces propos et ces accusations ont provoqué un mouvement spontané de mobilisation et de protestation. Des millions de personnes, femmes surtout, ont manifesté aux Etats-Unis le lendemain de l’investiture de Donald Trump, dans le cadre de « Marches des femmes » organisées pour la défense des droits civiques et contre le président républicain.

