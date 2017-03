N. Se. avec AFP

Une canadienne de 30 ans, habituée de courts séjours d’agrément aux Etats-Unis, a été refoulée dimanche à la frontière sous prétexte qu’elle n’avait pas de visa et après avoir été interrogée pendant six heures.

Une interdiction d’entrée sur le territoire américain qui a tourné à la polémique lundi au parlement canadien. Le chef du Nouveau parti démocratique, Thomas Mulcair, a vivement interpellé le Premier ministre Justin Trudeau en lui demandant de « prendre position contre la politique raciste des Etats-Unis ». Selon les accords entre les deux pays, un ressortissant canadien est dispensé de visa pour entrer aux Etats-Unis et inversement.

Pour ce responsable politique, la douane américaine applique arbitrairement des interdictions d’entrée liées aux origines. Domiciliée à Montréal, la jeune femme, Manpreet Kooner, est née au Canada de parents indiens.

Justin Trudeau a répondu que son gouvernement travaillait en collaboration avec l’administration américaine afin d’assurer aux frontières « un endroit où les Canadiens et où les biens et services, peuvent transiter efficacement et rapidement ».

Une réponse qui n’a pas satisfait Thomas Muclair : « Nous ne parlons pas de biens et services. Nous parlons d’une citoyenne canadienne née au Canada, refoulée illégalement à la frontière américaine ». A la fin de son interrogatoire, il a été demandé à la jeune femme d’aller chercher un visa d’entrée auprès des services consulaires américains à Ottawa. Manpreet Kooner s’y est rendue lundi mais l’ambassade américaine s’est révélée impuissante… puisqu’elle n’a pas besoin de visa.

