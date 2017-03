N. Se. avec AFP

Endiguer l’immigration, l’obsession de Donald Trump. Alors qu’il vient de signer un nouveau décret migratoire, l’actuel chef de l’Etat envisage encore de durcir sa politique.

>> A lire aussi : Immigration: Les cinq différences entre les deux décrets de Donald Trump

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure John Kelly, homme de confiance du président américain, a déclaré lundi qu’il envisageait de séparer les enfants de leurs parents immigrés clandestins dans le but de décourager un maximum de personnes d’entrer aux Etats-Unis illégalement.

« Je ferais presque n’importe quoi pour dissuader les gens d’Amérique centrale de se lancer dans ces réseaux très dangereux qui les amènent à travers le Mexique et jusqu’aux Etats-Unis », a-t-il affirmé dans une interview sur CNN.

In an interview on @CNN, Sec. John Kelly confirms the Trump admin. is considering separating children from their parents at the border. pic.twitter.com/wtEduGHty4