N. Se. avec AFP

La Corée du Nord, qui a tiré lundi quatre missiles dont trois tombés dans les eaux du Japon, surenchèrit dans la provocation. Ces tirs en direction du Japon étaient un exercice en vue de frapper, en cas de nécessité, les bases américaines présentes sur les terres nippones, a ainsi annoncé l’agence de presse nord-coréenne.

Le leader du Nord, Kim Jong-Un, assure avoir supervisé en personne ce tir d’essai effectué par une unité d’artillerie et avoir ordonné son déclenchement. Kim a décrit les quatre missiles comme « si précis qu’ils ressemblaient à des avions faisant des acrobaties aériennes en formation », a ajouté l’agence de presse.

Face à ces tirs, le Japon et les Etats-Unis ont demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, qui aura lieu mercredi. Les résolutions du Conseil interdisent normalement à la Corée du Nord toute utilisation de la technologie des missiles balistiques.

Sur Twitter, l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Nikki Haley, a répété que le monde « n’autorisera pas » la Corée du Nord à poursuivre « sur cette voie destructrice ».

The world won't allow North Korea to continue on its destructive path. US & allies committed to stopping this menace to int'l security. pic.twitter.com/6TvkZYRiL0