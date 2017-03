N. Se. avec AFP

Donald Trump n’en démord pas, Barack Obama aurait espionné ses conversations téléphoniques avant l’élection du 8 novembre. Pour prouver ses dires, l’actuel Président des Etats-Unis a demandé dimanche, au Congrès, d’enquêter.

Quelques heures plus tard, le républicain Devin Nunes a assuré que la commission du renseignement qu’il préside à la Chambre des représentants chercherait « à savoir si le gouvernement avait mené des activités de surveillance sur des responsables ou des représentants de l’équipe de campagne d’un parti politique ».

Donald Trump avait lancé ces accusations graves la veille, via un tweet matinal. « Comment le président Obama a-t-il pu tomber assez bas pour mettre mes téléphones sur écoute pendant la période sacrée des élections. C’est Nixon/Watergate »

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!