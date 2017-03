Monde

CORÉE DU NORD Le Premier ministre japonais condamne les tires de missiles effectués lundi par la Corée du Nord…

Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, s'exprime lundi 6 mars à son bureau devant les journalistes. - STR / JIJI PRESS / AFP

N. Se. avec AFP

« La Corée du Nord a tiré presque simultanément quatre missiles balistiques qui ont parcouru environ 1.000 km. Trois d’entre eux sont tombés dans la zone économique exclusive de notre pays », a expliqué ce matin Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, lors d’une conférence de presse.

Même s’ils n’auraient endommagé aucun navire selon les gardes-côtes japonais, ces tires de missiles viennent accentuer encore un peu plus les relations tendues qu’entretiennent les pays d’Asie avec leur voisin. « Ceci montre clairement que la Corée du Nord a atteint un nouveau degré de menace. Après cette séance (au Parlement), je vais convoquer le Conseil national de sécurité », a ainsi déclaré le Premier ministre.

Ferme, le gouvernement japonais n’a pas l’intention de se laisser intimider. « Les tirs répétés de la Corée du Nord sont un acte de provocation pour notre sécurité et une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer cela », a-t-il ajouté.

Kim Jong-Un préparerait une frappe « sans merci » et « soudaine » contre l’ennemi

La Corée du Sud et les Etats-Unis lançaient justement la semaine dernière leurs manœuvres militaires conjointes annuelles, qui suscitent régulièrement la colère de Pyongyang. Le régime nord-coréen condamne ces manœuvres, qu’il considère comme des provocations et des préparatifs pour une invasion de son territoire, tandis que Séoul et Washington assurent qu’elles sont purement défensives.

>> A lire aussi : La Corée du Nord défie Trump en lançant un missile balistique

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un avait ordonné à l’armée le 1e mars « d’élaborer des contre-mesures exhaustives en vue d’une frappe sans merci contre une attaque aérienne soudaine de l’ennemi », avait annoncé l’agence de presse officielle KCNA, le jour du lancement des manœuvres américano-sud-coréennes.

Il semblerait que l’armée soit en train d’exaucer le souhait de son dirigeant, allant ainsi à l’encontre de résolutions de l’ONU lui interdisant toute activité dans le domaine nucléaire et dans celui des missiles balistiques.

Mots-clés :