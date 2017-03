Monde

ETATS-UNIS Sur fonds de révélations sur les contacts entre des proches de Trump et des responsables russes, l’actuel président américain attaque son prédécesseur…

Les présidents américains Donald Trump et Barack Obama lors de l'investiture du premier, le 20 janvier 2017. - J. Scott Applewhite/NEWSCOM/SIPA

F.H. avec AFP

C’est par une série de tweets accusatoires que Donald Trump a reproché, samedi, Barack Obama de l’avoir mis sur écoute avant l’élection présidentielle du 8 novembre.

Neither @barackobama nor any WH official under Obama has ever ordered surveillance on any US Citizen. Any suggestion is unequivocally false pic.twitter.com/qF04X3NUvq — Kevin Lewis (@KLewis44) March 4, 2017

C’est également via Twitter et par un communiqué que le porte-parole de l’ancien président américain, Kevin Lewis, a démenti ces accusations.

JUST IN: A spokesman for former Pres. Obama says accusation of wiretapping is "simply false" https://t.co/NRwuO9s6be pic.twitter.com/5T4EMKZa40 — CBS News (@CBSNews) March 4, 2017

« Le président Obama, ni aucun responsable de la Maison Blanche, n’ont jamais ordonné la surveillance d’un quelconque citoyen américain », a indiqué Kevin Lewis, porte-parole de Barack Obama, dans un communiqué succinct.

L’administration Trump bousculée

« Exécrable ! Je viens de découvrir que le président Obama avait mis mes lignes sur écoute dans la tour Trump juste avant ma victoire », a écrit Donald Trump sur Twitter. « C’est du maccarthysme », a-t-il commenté, en référence à la traque des militants et sympathisants communistes aux États-Unis dans les années 1950. Puis le président américain a fait un parallèle avec le scandale du Watergate.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Cette salve sur Twitter intervient au moment où son administration est bousculée par de récentes révélations sur des contacts entre l’entourage de Donald Trump et des responsables russes pendant la campagne présidentielle et entre son élection le 8 novembre et sa prise de fonctions le 20 janvier

