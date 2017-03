Monde

Belgique: Une «vidéo de menace» liée à Daesh aurait été tournée dans la gare d'Anvers

TERRORISME Sur ces images, on peut entendre une personne dire « on est ici » et « nous allons attaquer », alors qu’elle pénêtre dans la gare...

