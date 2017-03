Monde

MONDE Après le conseiller Michael Flynn, c'est le ministre de la Justice Jeff Sessions qui se trouve dans l'oeil du cyclone...

L'ambassadeur de la Russie aux Etats-Unis, Sergey Kislyak. - Cliff Owen/AP/SIPA

P.B. avec AFP

En bon diplomate, Sergey Kislyak a passé sa carrière dans les coulisses du pouvoir. Mais depuis deux mois, l’ambassadeur de la Russie aux Etats-Unis se trouve sous le feu des projecteurs, alors que le FBI enquête sur les possibles liens entre la campagne de Donald Trump et Moscou. Après avoir, lui aussi, oublié de mentionner deux rencontres avec le diplomate lors de son audition au Congrès, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a annoncé jeudi qu’il se récusait l’enquête en cours (aux Etats-Unis, l’Attorney General supervise le FBI) avant de préserver son indépendance.

Pourquoi des rencontres avec un diplomate, même pendant la campagne, sont surveillées d’aussi près ? Selon CNN, le renseignement américain soupçonne Kislyak d’être un espion en chef de Moscou, notamment chargé de recruter des agents aux Etats-Unis. L’ancien ambassadeur américain en Russie, John Beyrle, a exprimé ses doutes sur ABC : « Si c’est un espion, tous les diplomates sont des espions. » Le Kremlin a d’ailleurs démenti, jeudi, affirmant que son ambassadeur était un simple diplomate, respecté et expérimenté.

Un pur produit de l’Union soviétique

A 66 ans, en fin de parcours à Washington où il représente Moscou depuis 2008, l’ambassadeur Kisliak est un diplomate de carrière chevronné et discret, pur produit des Affaires étrangères soviétiques où il était entré dans les années 1970 avec un diplôme d’ingénieur en poche. Grand et corpulent, le visage rond, souriant, la voix basse et posée, le diplomate russe connaît très bien les Etats-Unis où il avait commencé sa carrière au siège des Nations unies à New York puis à l’ambassade d’URSS à Washington tout au long de la décennie 1980. Son anglais est parfait.

Michael Flynn, Jeff Sessions et Jared Kushner

Il n’est pas anormal pour un diplomate de courtiser l’entourage de personnalités politiques influentes. Mais alors que Moscou est accusé par la CIA et le FBI d’avoir chercher à influencer l’élection américaine pour faire élire Donald Trump, les contacts entre son équipe et la Russie sont actuellement examinés à la loupe.

C’est d’abord le conseiller à la Sécurité nationale, le russophile Michael Flynn, qui a omis de mentionner deux conversations téléphoniques, avec Sergey Kislyak, et qui a ensuite menti au vice-président américain en jurant qu’il n’avait jamais eu de contact avec un officiel russe. Après quelques jours de polémique, Donald Trump lui a demandé de démissionner.

Jeff Sessions, lui, a expliqué qu’il avait répondu « non » car la question de la commission du Sénat portait sur des contacts entre l’équipe de Trump et des officiels russes. Mais il affirme que ses rendez-vous avec Kislyak ont eu lieu dans le cadre de sa mission de sénateur et pas de conseiller du candidat Trump.

Jeudi soir, la Maison Blanche a révélé que Michael Flynn et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, avaient également rencontré l’ambassadeur russe en décembre, ce qu’on ignorait. Reste à voir si la liste s’arrête là.

Mots-clés :