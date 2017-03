Monde

INTIMIDATION Des menaces contre des étudiants musulmans ont forcé, ce mercredi, l'évacuation de près de 4.000 personnes de l'université Concordia à Montréal...

La police de Montréal procède à des vérifications quant aux menaces proférées (Photo d'illustration). - ROGERIO BARBOSA / AFP

20 Minutes avec AFP

Dans un courriel adressé à l'université et à des médias locaux, un groupe se présentant comme le « Conseil des citoyens conservateurs du Canada » a menacé de faire exploser plusieurs « petits engins artisanaux » dans les locaux de l'université en signe de protestation contre la présence d'étudiants musulmans.

« Maintenant que le président Trump est en poste au sud de la frontière, les choses ont changé. Nous ne tolérerons plus votre comportement », a écrit ce groupuscule en référence aux étudiants musulmans, dans son courriel de menaces obtenu par l'AFP. Trois pavillons de l'université ont été évacués dès 11h30, a indiqué Christine Mota, porte-parole de l'université anglophone.

Des étudiants issus de 150 pays différents

Les forces de l'ordre ont fouillé les bâtiments sans trouver le moindre indice, a indiqué Benoit Boisselle, porte-parole de la police de Montréal à l'issue de l'opération. Tous les cours ont été annulés jusqu'en début de soirée, a indiqué l'université sur son compte Twitter. Une « semaine de sensibilisation à l'Islam » se déroulait dans l'un des pavillons évacués.

14:15-Les cours et activités dans les pavilions Hall, GM et EV sont annulés jusqu’à 18h. Ces édifices sont fermés https://t.co/eqNCOnZLUW — Concordia University (@Concordia) March 1, 2017

« Nous dénonçons fortement ces attaques contre une université qui est un modèle de vivre ensemble », a déclaré la ministre québécoise de l'Enseignement supérieur, Hélène David. Le recteur Alan Shepard a déploré cet incident dans une université qui accueille des étudiants de 150 pays différents.

Message du recteur Alan Shepard - alerte à la bombe contre les étudiants musulmans: https://t.co/OFV2Eu6Y49 — Concordia University (@Concordia) March 1, 2017

Une autre des quatre universités de Montréal, McGill, a aussi reçu le même courriel du groupuscule, a indiqué Helène David. Aucun bâtiment précis n'était cependant visé et l'université n'a pas été évacuée. Le nom du groupuscule rappelle celui dont se revendiquait l'Américain Dylann Roof, condamné à mort en janvier en Caroline du Sud. Ce jeune homme convaincu de la suprématie de la race blanche avait abattu en 2015 neuf paroissiens noirs dans une église.

Fin janvier, un étudiant suprématiste blanc avait abattu six musulmans lors de la prière dans une mosquée de Québec. Plusieurs dégradations de mosquée ont également eu lieu au cours des dernières semaines au Canada qui a accueilli plus de 40.000 réfugiés syriens depuis plus d'un an.

