ETATS-UNIS La maison britannique Penguin aurait réussi à convaincre Michelle et Barack Obama d’écrire chacun un livre pour raconter son expérience à la Maison Blanche…

Michelle et Barack Obama raconteront leurs souvenirs à la Maison Blanche dans deux livres à paraître chez Penguin. - Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Alors que le taux de popularité de Donald Trump ne cesse de diminuer, la cote d’amour pour le couple Obama, elle, ne faiblit pas. Le monde de l’édition l’a bien compris et c’est finalement la maison britannique Penguin qui a réussi à convaincre Michelle et Barack Obama d’écrire chacun un livre pour raconter son expérience à la Maison Blanche.

Selon le Financial Times, l’éditeur, qui n’a pas donné de montant, aurait accepté de mettre sur la table plus de 60 millions de dollars pour s’assurer les droits des deux ouvrages. Si la somme était confirmée, elle situerait le contrat parmi les plus lucratifs de l’histoire.

Le prédécesseur de Barack Obama à la Maison Blanche, George Bush, avait lui obtenu environ dix millions de dollars pour ses mémoires, selon plusieurs médias américains. Avant cela, l’ancien président Bill Clinton avait reçu 15 millions de dollars pour son autobiographie Ma vie.

Barack Obama, auteur à succès

Barack Obama a déjà publié deux livres, Les rêves de mon père (1995) et L’audace d’espérer (2006), qui se sont chacun vendus à plus de trois millions d’exemplaires, rien qu’aux Etats-Unis. Avant même la parution de son nouveau livre, le succès des deux précédents ouvrages en fait déjà, de très loin, le personnage politique américain ayant connu le meilleur parcours d’édition. Michelle Obama a, elle, déjà publié un livre, American Grown, sur le jardinage et l’alimentation, en 2012.

« Avec leurs mots et leur leadership, ils ont changé le monde, et tous les jours, avec les livres que nous publions chez Penguin Randow house, nous faisons notre possible pour faire la même chose. Nous sommes impatients de travailler avec le président et madame Obama et de faire de leurs livres un événement sans précédent », a expliqué Markus Dohle, le président de la maison d’édition.

Les détails sur le contenu des livres et leurs dates de publication n’ont pas encore été révélés, mais le couple Obama s’est d’ores et déjà engagé à reverser une grande partie de ses droits d’auteur à des œuvres de charité, dont la fondation Obama.

