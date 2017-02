20 Minutes avec AFP

Les circonstances du drame restent floues. Quatre personnes sont mortes et cinq autres restent portées disparues après le crash d’un avion sur deux maisons en Californie, ont déclaré lundi les autorités.

L’appareil, un Cessna 310, s’est écrasé « dans des circonstances pour le moment inconnues », à environ un kilomètre de l’aéroport municipal de Riverside, à l’est de Los Angeles, a indiqué à l’AFP Ian Gregor, porte-parole de l’Administration fédérale de l’aviation.

Le responsable des pompiers de la ville, Michael Moore, a indiqué à la presse que cinq personnes se trouvaient à bord de l’avion. Ce dernier s’est brisé au moment où il a touché les deux maisons dans lesquelles se trouvaient des habitants, selon les autorités.

Une survivante, une jeune adolescente, a été éjectée de l’appareil. Elle souffre de légères blessures.

LATEST: At least 4 dead, 2 injured after small plane crashes into Southern California homes. https://t.co/HeKWXyZgmL pic.twitter.com/QOca0Cx6pD