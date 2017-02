Monde

TERRORISME Jurgen Kantner avait été enlevé le 6 novembre dernier...

Des combattants du groupe terroriste philippin Abu Sayyaf, à Taguig (Philippines), le 16 mars 2005. - Sipa Bullit Marquez/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Les islamistes philippins d’Abou Sayyaf ont assassiné un otage allemand, a rapporté ce lundi le SITE Intelligence Group, spécialisé dans la surveillance des sites Internet islamistes.

Cette vidéo montre un membre d’Abou Sayyaf en train d’assassiner Jurgen Kantner. Il avait été enlevé le 6 novembre dernier, rapporte The Sun. Les islamistes réclamaient une rançon de près de 570.000 euros en échange de sa libération, précise le tabloïd britannique. Ils avaient menacé de l’exécuter si l’argent ne leur parvenait pas avant 9 heures dimanche matin.

Abou Sayyaf terrorise le sud des Philippines et sa région depuis les années 1990, à coups d’attentats, d’enlèvements et de décapitations. Le groupe s’est fait une spécialité lucrative des enlèvements contre rançon et les analystes estiment qu’Abou Sayyaf est davantage un groupe crapuleux qu’un mouvement idéologique.

