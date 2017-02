20 Minutes avec agences

Alors qu’il revenait aux Etats-Unis après un séjour en Jamaïque le 7 février dernier, Mohamed Ali Jr., un des fils du boxeur Mohamed Ali, a été interrogé pendant deux heures par des agents des douanes américaines à l’aéroport de Fort Lauderdale, en Floride.

Né à Philadelphie et titulaire d’un passeport américain, le passager aurait été visé à cause de son nom à consonance arabe. L’homme de 44 ans voyageait avec sa mère, Khalilah Camacho-Ali, qui a subi le même sort que lui.

New: Muhammad Ali Jr. was recently held by immigration officials for 2 hours at Fla. airport, a family friend says https://t.co/YBQw99GbKz