ETATS-UNIS Ce proche de Barack Obama, qui était opposé à un soutien de Bernie Sanders, élu samedi par les Démocrates va devoir rassembler son camp…

Tom Perez, élu samedi 25 février 2017 leader du parti démocrate et à gauche Keith Ellison, son adversaire, qui a été nommé numéro 2. - Branden Camp/AP/SIPA

O. G. avec AFP

Fin de la descente aux enfers pour le parti démocrate américain ? Après avoir perdu la majorité dans les deux chambres du Congrès et plusieurs centaines de sièges dans les assemblées des différents Etats… et l’élection présidentielle face à Donald Trump, le parti espère se relever d’une crise qui dure. Avec un nouveau chef. Portrait du nouveau leader des Démocrates, élu samedi à Atlanta.

Son parcours

C’est donc un proche de Barack Obama qui devient le nouveau leader des Démocrates. Et le premier Hispanique à prendre la tête du parti. Né aux Etats-Unis de parents originaires de République dominicaine, Tom Perez, 55 ans, a d’ailleurs égrené son discours de quelques mots d’espagnol.

Le Monde rappelle que cet avocat de formation a occupé des fonctions au sein de l’exécutif de l’Etat du Maryland, un bastion démocrate, puis au ministère de la justice après l’élection de Barack Obama. Il avait été nommé au département du travail en 2013. Connu pour son combat pour les droits civiques, le candidat avait reçu le soutien de Joe Biden, ancien vice-président très apprécié au sein des Démocrates.

Une élection serrée

Cette élection au sein du Parti démocrate a vu l’affrontement entre deux rivaux. D’un côté Tom Perez, candidat de l’establishment. De l’autre, Keith Ellison, l’un des premiers à soutenir Bernie Sanders aux dernières primaires présidentielles et le sénateur du Vermont lui avait rendu la pareille très tôt dans la course à la présidence du comité démocrate national (DNC) qui dirige le parti.

Une bataille qui a été rallongée d’un mois et nécessité deux tours. Finalement, samedi soir le résultat de cette élection a donné Tom Perez élu avec 235 voix (sur 435 votants), contre 200 voix pour Keith Ellison.

Après sa défaite, Keith Ellison a immédiatement appelé à l’unité. « Je vous demande de faire tout votre possible pour soutenir M. Perez (…) Nous ne pouvons pas nous permettre de quitter cette pièce divisée », a-t-il lancé.

Un poste important ?

Le président du parti n’est pas traditionnellement le visage de l’opposition (c’est plutôt le rôle des chefs de groupes au Congrès) et ne fixe pas à lui seul les grands axes du parti.

Sa tâche consiste à lever des fonds et à animer le mouvement au niveau national, notamment en organisant le maillage du territoire et en gérant des bases de données d’électeurs. Son rôle est crucial lors des primaires présidentielles, dont il doit garantir la transparence et l’impartialité.

Mais après la défaite d’Hillary Clinton, cette élection a suscité une attention particulière. Beaucoup de militants veulent que le nouveau chef porte la contradiction à Donald Trump de façon plus médiatique et plus forte.

Quelles sont les prochaines échéances électorales ? Les législatives de novembre 2018, au cours desquelles tous les sièges de la chambre des représentants et un tiers du Sénat doivent être renouvelés… et la présidentielle en 2020.

Ses défis

Selon le Washington Post, beaucoup de partisans de Keith Ellison et Bernie Sanders ont alerté qu’en choisissant Perez, le parti risquait de perdre la résistance naissante qui s’organise actuellement contre Donald Trump.

C’est pourquoi Tom Perez doit rassembler un parti divisé. En effet, ce duel entre un héritier d’Obama et un soutien de Bernie Sanders résume bien les deux courants du Parti démocrate. Tom Perez a immédiatement tendu la main à l’aile « Bernie Sanders » en nommant Keith Ellison au poste de numéro deux.

Autre défi pour le nouveau duo à la tête des Démocrates : reconquérir la classe moyenne blanche. Durant les débats, Tom Perez comme Keith Ellison ont souligné que leur parti devait retisser le lien perdu avec les classes populaires et les travailleurs, notamment blancs, dont beaucoup ont été séduits par le discours populiste de Donald Trump en novembre.

Et Gilles Paris, correspondant du Monde à Washington, analyse que Tom Perez « va devoir désormais résoudre l’équation sur laquelle la candidate démocrate à la présidentielle, Hillary Clinton, a buté en novembre 2016 : séduire des minorités dont le poids démographique ne cesse de grandir aux Etats-Unis sans se couper de ce qui reste des cols-bleus.

Enfin, troisième challenge : le duo devra déterminer ensemble quelle attitude adopter face aux outrances de Donald Trump. Selon Gilles Paris, du Monde, répondre aux provocations sur le même ton pourrait être risqué. Si Keith Ellison s’est montré favorable à un impeachment, Tom Perez semble plus mesuré. Un dilemme souligné sur Twitter par l’historien spécialiste des Etats-Unis Corentin Sellin.

21)Le parti démocrate de #Perez pourra-t-il capter cette colère populaire"à la base"contre #Trump,en faire 1 force électorale?#laquestion — Corentin Sellin (@CorentinSellin) February 26, 2017

Les réactions d’Obama, Sanders… et Trump

Barack Obama a immédiatement salué l’élection de son « ami », se disant convaincu qu’il saurait rassembler sa famille politique et « faire émerger une nouvelle génération de leaders ».

De son côté Bernie Sanders, a souligné dans un communiqué qu’il était « impératif que Tom comprenne que ne rien changer ne marche pas et qu’il faut ouvrir les portes du parti aux travailleurs et aux jeunes comme nous ne l’avons jamais fait. »

Sarcastique, Donald Trump a aussitôt félicité les démocrates pour avoir choisi « Thomas Perez », ironisant sur Twitter : « je ne pouvais pas être plus heureux pour lui, ou pour le Parti républicain ! ».

Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

« Appelez-moi Tom. Et ne vous réjouissez pas trop », a rétorqué Tom Perez, lui promettant que la nouvelle direction du parti et « les démocrates unis dans tout le pays seront votre pire cauchemar ».

Call me Tom. And don't get too happy. @keithellison and I, and Democrats united across the country, will be your worst nightmare. https://t.co/fu7WvLofrD — Tom Perez (@TomPerez) February 25, 2017

Et ce dimanche Donald Trump récidive en accusant sur Twitter cette élection d’être truquée. « La course à la présidence du DNC (le parti démocrate, NDLR) était, bien sûr, complètement « truquée ». Le type de Bernie (Sanders, NDLR), comme Bernie lui-même, n’avait aucune chance. Clinton exigeait Perez », a écrit le président américain.

The race for DNC Chairman was, of course, totally "rigged." Bernie's guy, like Bernie himself, never had a chance. Clinton demanded Perez! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2017

Un avant-goût de la bataille qui s’annonce entre Trump et le nouveau leader des démocrates.

