Le yacht Sailing Yacht A, le 6 février 2017. KELD NAVNTOFT / AFP - AFP

« C´est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau… ». Le Sailing Yach A, plus grand voilier du monde, est désormais la propriété d’un milliardaire russe, Andrey Melnichenko, 119e fortune au monde. Il lui aurait coûté la somme de 417 millions d’euros selon Euronews.

Une piste d’atterrissage pour hélicoptère

Designé par Philippe Starck et construit en Allemagne, ce bateau mesure 140 mètres de long pour un poids de 12.700 tonnes. Il peut accueillir beaucoup de convives puisqu’il possède une vingtaine de cabines. Et le luxe est au rendez-vous puisque le bateau possède une piste d’hélicoptère, des salles de gym et un spa avec piscine.

Le bateau coincé à Gibraltar

Aujourd’hui, le Sailing Yacht A est à Gibraltar selon Euronews, car il a été confisqué par l’Administration portuaire de Gibraltar en attendant qu’un conflit financier concernant la construction du bateau soit résolu.

