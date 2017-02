M.C. avec AFP

L’homme était apparemment saoul, selon la police locale. Le conducteur d’un pickup a renversé 28 personnes en fonçant dans la parade du carnaval de la Nouvelle-Orléans samedi, en Louisiane (sud des Etats-Unis), par miracle sans faire de mort.

Police investigating multi causality accident after driver plows through crowd on Endymion route. At least 12 critically injured. @FOX8NOLA pic.twitter.com/dDNfTZAKr7

« A l’heure qu’il est, il semble que le conducteur était dans un état d’ébriété sévère et qu’il a percuté un grand nombre de véhicules avant de tourner et de percuter tout un tas de victimes innocentes », a précisé le chef de la police de La Nouvelle-Orléans, Michael Harrison, à la presse. Les victimes sont âgées de 3-4 ans à la quarantaine, a-t-il ajouté.

Le drame a eu lieu vers 19h locales samedi (2h dimanche, heure française), alors que les spectateurs regardaient la parade d’Endymion, un des nombreux événements locaux lors du carnaval. « Il y avait des corps qui volaient devant le camion », a déclaré un passant au journal New Orleans Times-Picayune.

Man arrested at the scene where truck crashed into Endymion parade crowd, injuring 21. What we know so far: https://t.co/7oEliMvyUh pic.twitter.com/yFz4etoT0Q