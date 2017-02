Monde

FAITS DIVERS Trois personnes ont été blessées par un véhicule qui a foncé dans la foule, samedi, dans la ville de Heidelberg, au sud-ouest de l'Allemagne...

Police allemande (image d'illustration). - HENDRIK SCHMIDT / DPA / AFP

20 Minutes avec AFP

Samedi après-midi, vers 16 h 00 locales (15 h 00 GMT), un homme au volant d’une voiture sombre a foncé dans un groupe de personnes en pleine rue à Heidelberg dans le sud de l'Allemagne, faisant au moins trois blessés, a déclaré la police, précisant avoir blessé et arrêté le conducteur. « Un homme fonce sur un groupe de personnes, trois personnes blessées, le suspect arrêté et blessé par balle », a fait savoir la police de Mannheim sur son compte Twitter.

« Le suspect est grièvement blessé »

La police a indiqué ne pas être en mesure de dire s’il s’agissait d’un acte intentionnel ou non. « Nous continuons à enquêter. Dès que nous en saurons plus, nous informerons le public », a précisé un porte-parole de la police contacté par l’AFP. Après l’incident, « le suspect est sorti du véhicule et s’est éloigné à pied, armé d’un couteau », ont par ailleurs expliqué dans un communiqué les services de police.

Alerté par des témoins, une patrouille a pu localiser l’individu. Lors de l’interpellation les « fonctionnaires ont fait usage de leurs armes à feu ». « Le suspect est grièvement blessé et se trouve à la clinique de Heidelberg », selon le communiqué. Selon le quotidien populaire allemand Bild, l’homme souffrait de troubles psychiatriques. Les autorités n’ont elles donné aucune indication à ce sujet.

