Monde

ETAT ISLAMIQUE La bataille pour reprendre l’ouest de la ville s’annonce comme l’une des plus meurtrières de la guerre contre l’EI…

Des combattants irakiens près de Mossoul, le 18 février 2017. - AHMAD AL-RUBAYE / AFP

20 Minutes avec AFP

C’est une première depuis le début de l’offensive lancée il y a quatre mois. Les forces d’élite irakiennes sont entrées vendredi dans la partie occidentale de Mossoul, la deuxième ville d’Irak sous contrôle du groupe Etat islamique (EI) depuis juin 2014.

C’est la reprise totale de l’aéroport désaffecté de Mossoul qui leur a permis d’enfoncer les lignes djihadistes, leur premier grand succès dans la bataille pour la reconquête de l’ouest de cette ville du nord de l’Irak lancée dimanche.

Quelque 2.000 djihadistes encore présents

« Je peux confirmer que l’aéroport est totalement libéré », a déclaré vendredi le général Abbas al-Joubouri, commandant de la Force d’intervention rapide (FIR) du ministère de l’Intérieur qui a dirigé l’assaut. Les forces irakiennes ont sécurisé et nettoyé cet aéroport désaffecté depuis que l’EI a chassé l’armée de Mossoul et de sa région en juin 2014, lors d’une offensive éclair qui lui avait ensuite permis de proclamer un « califat » à cheval sur l’Irak et la Syrie, où le groupe ultraradical occupe de vastes régions.

>> A lire aussi : 350.000 enfants piégés dans la partie ouest de Mossoul

La prochaine étape risque d’être plus compliquée. Dans l’ouest de Mossoul, les forces irakiennes risquent d’affronter une résistance bien plus importante de l’EI. Quelque 2.000 djihadistes s’y trouvent encore selon les estimations du renseignement américain. Encerclés de tous les côtés, ils devraient vendre chèrement leur peau en menant des attentats suicide, la hantise des soldats irakiens. La bataille pour Mossoul-Ouest s’annonce comme l’une des plus meurtrières de la guerre contre l’EI.

Mots-clés :