CORRUPTION Il a été condamné à 6 ans de prison pour détournement de fonds…

Inaki Urdangarin et sa femme Cristina de Bourbon en juin 2016. - Cati Cladera/SIPA

L.B. avec AFP

Le beau-frère du roi d’Espagne, Inaki Urdangarin, condamné à six ans de prison, peut rester en liberté contre le versement d’une caution de 200.000 euros. Le parquet a requis son maintien en liberté jusqu’à ce que la Cour suprême tranche sur son sort. Le mari de l’infante Cristina a annoncé son intention de faire appel.

Le tribunal des Iles Baléares, à Palma de Majorque, a infligé vendredi à l’ancien duc de Palma, Inaki Urdangarin, une peine de six ans et trois mois de prison, et une amende de plus de 512.000 euros. Il était accusé d’avoir détourné entre 2004 et 2006, avec un associé, plusieurs millions d’euros de subventions attribuées à une fondation à but non lucratif, appelée Noos, qu’il présidait.

Bannie par le roi

Les deux dirigeants de la fondation se voyaient reprocher d’avoir « gonflé » le montant des contrats signés avec les gouvernements régionaux des Baléares et de Valence, alors dirigés par le Parti populaire (PP, à droite). Mise en cause dans l’affaire, Cristina de Bourbon, 51 ans, a été relaxée après avoir été le premier membre de la famille du roi à comparaître devant un tribunal. Cristina doit cependant payer une amende de 265.000 euros du fait de sa « responsabilité civile solidaire » en tant qu’épouse d’Inaki Urdangarin, une somme déjà restituée pendant la procédure.

Le scandale avait précipité l’abdication en 2014 de Juan Carlos 1er et l’arrivée sur le trône de son fils Felipe VI, décidé à redorer l’image de la monarchie. Depuis, le souverain a même banni sa sœur de tous les actes officiels de la royauté et lui a retiré son titre de duchesse de Palma.

L’affaire avait été révélée fin 2011 et avait d’autant plus choqué l’opinion que l’Espagne vivait sa pire crise économique depuis des décennies.

