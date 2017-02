20 Minutes avec agence

3.643. C’est le nombre de noms de domaine potentiellement achetés par Donald Trump au cours des vingt dernières années. Ils contiennent son propre patronyme ou des formulations qui auraient pu permettre à ses opposants de créer des plateformes critiques ou satiriques.

Tout a commencé en 1997, avec l’acquisition du classique DonaldjTrump.com. Puis, deux ans plus tard, le futur président des Etats-Unis a fait en sorte de pouvoir exploiter le domaine TrumpOrganization.com.

President Trump has 3,643 website domains that range from https://t.co/McQ4PmJqwl to https://t.co/5LvONDrrk5 https://t.co/dVrrxFXtBf pic.twitter.com/45gWKTkXI4