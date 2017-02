Monde

SANTE La bestiole installée là depuis deux mois au moins était à l’origine de graves difficultés respiratoires...

Sangsue, illustration. - HADJ/SIPA

20 Minutes avec agence

Une fillette de 6 ans, qui présentait des troubles respiratoires et crachait du sang, a dû être opérée en urgence dans l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca (Maroc). Surprise, les chirurgiens ont extrait de sa gorge une sangsue mesurant 6 centimètres.

Un cas extrêmement rare

Seules sept opérations de cette nature étaient jusqu’à présent recensées dans la littérature médicale, précise l’équipe de médecins qui vient de publier un article dans la dans Journal of Surgery Case Reports.

>> A lire aussi : Inde: Ils retirent 150 vers des intestins d’une jeune femme de 22 ans

Ils expliquent avoir confié rapidement la jeune fille au service d’otolaryngologie et avoir prescrit une nasofibroscopie afin de comprendre ce qui pouvait bien gêner la fillette. L’examen pratiqué sans anesthésie a consisté à introduire une fibre optique fine dans une des narines de la fillette afin de visualiser la cavité buccale, le voile du palais et le larynx.

Coincée au niveau de la glotte

Et c’est au niveau de la glotte de l’enfant que les médecins ont alors aperçu une masse noire et luisante, soit la sangsue de 6 centimètres. L’enfant a été opérée en urgence et avec succès, le tout sous anesthésie générale et à l’aide de forceps.

>> A lire aussi : Etats-Unis: Il avait un ver solitaire dans le cerveau

Alors comment ce squatter a-t-il pu se loger dans la gorge de la fillette ? Apparemment lorsque cette dernière, deux mois plus tôt, a bu l’eau d’un ruisseau. Et deux mois durant, la sangsue aurait donc survécu confortablement installée dans la gorge de la fillette. Elle a grossi en pompant le sang de sa jeune hôte.

Mots-clés :