ETATS-UNIS Ils s’étaient aventurés sur un lac gelé pour se prendre en photo…

Sept jeunes se sont aventurés sur un lac gélé de Central Park, à New York - Capture d'écran / NBC New York

C. Ape.

Le selfie aurait pu leur coûter la vie. Sept adolescents, âgés de 13 à 17 ans, ont été sauvés de la noyade par des promeneurs lundi après-midi à Central Park. Ils s’étaient aventurés sur un lac gelé pour se prendre en photo. Les deux Samaritains, Bennett Jonas et Ethan Turmbull, ont déclaré qu’ils étaient en train de faire du skate près d’un des lacs du parc, The Pond, lorsqu’ils ont vu les jeunes danser sur la glace, avant de tomber dans l’eau, rapporte NCB New York.

Hors de danger

Des témoins ont filmé la scène. On peut y voir les jeunes s’amuser sur la glace avant que celle-ci ne cède sous leurs poids.

« Le dernier (des jeunes secourus) était inconscient. (Jonas) l’a sorti, il était à bout de souffle », a souligné Ethan Turmbull. Les jeunes ont été hospitalisés dans des établissements locaux, certains se trouvant en état d’hypothermie, mais leurs jours ne sont pas en danger.

