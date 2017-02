Monde

Les policiers néo-zélandais viennent de mettre la main sur un trafic inédit. Ils ont découvert que le vol de plusieurs centaines de décorations de jardin servait à alimenter un trafic de méthamphétamines, révèle Slate. Parmi les produits dérobés, figurent de nombreux nains de jardins, des statues de flamands roses mais aussi des pots de fleurs.

Au total, plus de 300 éléments décoratifs ont été retrouvés dans une maison identifiée à la suite d’une facture d’électricité impayée de plus de 6.000 euros.

« C’est lié au crystal meth »

« C’est apparemment la mode en ce moment. Ils prennent ces objets et les revendent pour acheter des méthamphétamines, c’est lié au crystal meth », a expliqué l’officier de police Cam Donnison, sur le site stuff.co.nz, repris par Slate. « Ce sont des cambriolages organisés et ciblés pour voler des objets de valeur. Les coupables les volent et s’en débarrassent pour rapidement satisfaire leur dépendance aux méthamphétamines », a poursuivi le policier.

A ce stade de l’enquête, personne n’a encore été interpellé, précise le site stuff.co.nz.

