Monde

URGENCE Près de 250 millions d'enfants vivent dans une zone de conflit...

Un ancien enfant soldat regarde la campagne depuis le toit effondré d’une caserne dans le village de Bagram en Afghanistan. - Unicef

Aurélie Bazzara

Le président François Hollande a ouvert ce mardi à Paris la conférence « Protégeons les enfants de la guerre » destinée à mobiliser la communauté internationale sur le sort des 250 millions d’enfants vivant dans des zones de conflit.

Dix ans après les Principes et engagements de Paris relatifs aux enfants associés aux forces ou aux groupes armés, plus de 60 pays et près de 40 organisations internationales et non gouvernementales se sont rassemblés pour discuter de la protection des enfants à travers le monde.

La conférence a également été l’occasion d’un important appel aux dons. Car, « les besoins s’élèvent à 3,3 milliards de dollars », selon Sébastien Lyon, directeur général de l’UNICEF France, soit « le chiffre le plus élevé que l’Unicef ait jamais été appelé à demander pour les situations d’urgence. Il était de 1,5 milliard il y a encore quatre ans ».

Mots-clés :