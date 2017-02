Monde

JUSTICE Elor Azaria est le premier soldat israélien à être condamné pour homicide depuis plus de dix ans selon la presse...

Le sergent Elor Azaria, 20 ans, encourt 20 ans de prison. - Heidi Levine/AP

20 Minutes avec AFP

Un tribunal militaire israélien a condamné ce mardi à 18 mois de prison ferme un soldat accusé d’avoir achevé un assaillant palestinien, point d’orgue d’un procès qui a divisé le pays et déçu les défenseurs des droits.

La direction palestinienne, sans illusion avant le procès, s’est quand même indignée de la « légèreté » de la peine, « feu vert » donné selon elle aux « crimes des soldats » israéliens contre les Palestiniens.

Une manifestation de soutien

Elor Azaria, qui a aussi la nationalité française, est le premier soldat israélien à être condamné pour homicide depuis plus de dix ans selon la presse.

Le soldat et ses proches n’ont pas bronché à l’énoncé de la peine. Une fois la cour retirée, la famille a entonné l’hymne israélien autour du sergent de 21 ans, entré une heure plus tôt sous les applaudissements, les mains libres et arborant un large sourire crispé.

A l’extérieur, des dizaines de personnes, étroitement surveillées par les policiers après des heurts lors d’une précédente audience, ont manifesté leur soutien au soldat, brandissant des pancartes proclamant : « On ne laisse pas tomber les combattants » ou « Mort aux terroristes ».

Un assaillant blessé et au sol

Membre d’une unité paramédicale, le soldat a été filmé le 24 mars 2016 par un militant propalestinien d’une ONG israélienne alors qu’il tirait une balle dans la tête d’Abdel Fattah al-Sharif à Hébron, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël.

Le Palestinien venait d’attaquer des soldats au couteau. Atteint par balles, il gisait au sol, apparemment hors d’état de nuire. La vidéo s’était propagée sur les réseaux sociaux.

Immédiatement arrêté après et depuis assigné à sa base, Elor Azaria plaidait non coupable. Il pensait que le Palestinien dissimulait sous ses vêtements une ceinture d’explosifs, ont plaidé ses avocats. La cour a rejeté le plaidoyer.

Appel

Il a donc été condamné à 18 mois de prison ferme assortis d’une peine de 18 mois avec sursis. Il est dégradé et redevient simple soldat. Il doit entrer en prison le 5 mars. Les avocats de la défense ont annoncé leur intention de faire appel.

« Est-ce que c’était un animal pour qu’on le tue de la sorte, de cette manière barbare. Ce n’était pas un animal. C’était un être humain, tout comme » Elor Azaria, a dit à l’AFP le père du Palestinien, Yousri al-Sharif.

Comme Nour Odeh, beaucoup d’internautes notaient qu’Israël punissait bien plus lourdement les jeunes lanceurs de pierres palestiniens qu’Elor Azaria.

