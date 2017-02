Monde

NOMINATION C’est la quatrième fois que le président des Etats-Unis nomme un général au gouvernement…

Le Général McMaster a combattu deux fois en Irak ainsi qu'en Afghanistan. - Susan Walsh/AP/SIPA

Lucie Bras

Herbert McMaster a été choisi par Donald Trump lundi 21 février pour être le nouveau conseiller à la sécurité nationale en remplacement du démissionnaire Michael Flynn. Une nomination atypique pour ce général qui s’est taillé une réputation dans l’armée.

On croirait lire le nom d’un super-héros. Herbert McMaster,nouveau conseiller sécurité de Donald Trump, est avant tout un super-militaire. Le militaire est très peu connu par les spécialistes des Etats-Unis. « Il ne fait pas partie des généraux en vue », confirme Olivier Chopin, chercheur au CNRS et auteur du livre Renseignement et sécurité. Sa nomination à ce poste clé est une surprise.

Congratulations to our new National Security Advisor, General H.R. McMaster. Video: https://t.co/BKn9r225Kk pic.twitter.com/VBXcJ1b6Pv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2017

Lt Gen HR McMaster is outstanding choice for nat'l security advisor - man of genuine intellect, character & ability https://t.co/rYmJm00Xdf — John McCain (@SenJohnMcCain) February 20, 2017

Emménager à côté de Donald Trump

Cet homme de 54 ans, à la voix douce et au grand sens de l’humour, a passé trente ans dans l’armée. Aujourd’hui, il doit apprendre le métier d’homme politique à vitesse grand V. Première étape : faire ses cartons pour s’installer dans le majestueux Old Executive Building à Washington, à quelques pas de la Maison Blanche.

#washingtondc #OldExecutiveBuilding #DC A post shared by Melanie Hayes (@melaniemhayes.ttr.sothebys) on Jun 13, 2015 at 7:37pm PDT

Son rôle va être celui d’un stratège. Le conseiller à la sécurité nationale va devoir coordonner les différents organes de pouvoir comme la CIA, le Pentagone et le Département d’Etat. Son objectif est de déterminer une ligne claire pour la sécurité intérieure du pays.

Ses anciens collègues le disent rusé. Une qualité qui lui a permis d’évoluer pendant trente ans dans l’armée. Après un doctorat d’histoire militaire, McMaster s’engage et est envoyé en Irak, deux fois. Il a notamment commandé une unité lors de l’une des plus grandes batailles de tanks de la guerre du golfe en 1991. Ce fait d’armes lui a valu la Silver Star, qui décore les plus braves. En 2005, McMaster a consolidé cette réputation durant la deuxième guerre d’Irak en reprenant le contrôle de la ville de Tal Afar avec ses troupes. Cette opération a même été citée dans un manuel de contre-insurrection.

Auteur d’un livre à succès

Plus jeune, il a connu son petit quart d’heure de célébrité auprès du grand public en publiant « Dereliction of Duty » (« Manquer à son devoir ») en 1997, raconte le New York Times. Ce livre inspiré de son doctorat, raconte les erreurs stratégiques commises par les Etats-Majors lors de la guerre du Vietnam. « C’est un homme cultivé, un libre penseur », analyse Olivier Chopin. Cette force de caractère et son intelligence lui valent le respect et l’admiration des officiers avec lesquels il a travaillé.

Son manque d’expérience politique est peut-être le seul point noir de son CV de Général. Pas de quoi effrayer Donald Trump, lui-même sans expérience politique avant sa campagne électorale. « Il n’a pas les qualifications pour le poste mais il est qualifié par son passé à la tête d’une armée », explique Jean-Eric Branaa, maître de conférences à la Sorbonne et spécialiste des Etats-Unis. D’après un officiel de la Maison Blanche, McMaster restera Général trois étoiles pendant son mandat, comme Colin Powell avant lui, au service de Ronald Reagan.

Des militaires à ce poste, cela arrive rarement. « Il ne faut pas en déduire que Trump chercher à militariser la politique, assure Olivier Chopin. C’est même plutôt le contraire. Aux Etats-Unis, l’armée fait office de puissance neutre. C’est une dépolitisation de la fonction. »

Herbart McMaster est le quatrième Général nommé à un poste de commandement par le président. Son arrivée est saluée par les Républicains, le parti de Donald Trump.

Mots-clés :