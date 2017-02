20 Minutes avec AFP

La police chinoise a ordonné à tous les véhicules de porter un système de type GPS afin de surveiller leurs déplacements dans une vaste partie du Xinjiang, une région marquée par des tensions entre les Han (l’ethnie majoritaire en Chine) et les Ouïghours musulmans.

Vehicles to Get Compulsory GPS Tracking in Xinjiang https://t.co/FEycsjyBba pic.twitter.com/ogmucnLHRj