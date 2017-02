20 Minutes avec agence

Son petit Teddy, âgé de 5 mois, avait commencé à systématiquement refuser de téter son sein droit. Alors, Sarah Boyle, une mère de famille britannique de 26 ans, a décidé de consulter un spécialiste.

Cette démarche lui a potentiellement sauvé la vie puisque les médecins ont diagnostiqué à la jeune femme de la région du Staffordshire (Royaume-Uni) un cancer du sein triple négatif, une forme de la maladie agressive et assez rare chez les jeunes patientes.

