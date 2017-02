P.B. avec AFP

Cette fois, le choix de Donald Trump ne devrait pas faire de vagues. En faisant du général en exercice H.R. McMaster son nouveau conseiller à la sécurité nationale, le président américain a choisi un homme apprécié des troupes et des politiques de tout bord. Un changement majeur après la démission forcée de Michael Flynn, un ancien militaire poussé à la démission après avoir discuté des sanctions contre Moscou avec l’ambassadeur russe.

Congratulations to our new National Security Advisor, General H.R. McMaster. Video: https://t.co/BKn9r225Kk pic.twitter.com/VBXcJ1b6Pv