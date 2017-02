M.C. avec AFP

Les témoins de l’accident ont vu « une énorme boule de feu ». Un petit avion s’est écrasé mardi sur un centre commercial près de Melbourne, dans le sud de l’Australie, ont annoncé les autorités. Les cinq occupants de l’appareil seraient morts, annoncent plusieurs médias locaux.

L’avion, un Beechcraft, a dévié de sa trajectoire aussitôt après son décollage de l’aéroport d’Essendon, proche de Melbourne, et est allé s’écraser sur un centre commercial à proximité. Il s’agit d'« un accident très, très tragique », a déclaré à la presse Lisa Neville, ministre de la police de l’Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale. Selon elle, l’avion avait été loué pour un vol privé à destination de King Island, une île australienne située entre Melbourne et la Tasmanie.

.@theheraldsun nasty stuff. I saw a yellow and red fiery ball explode then black plumes of smoke pic.twitter.com/gDTQESftMv